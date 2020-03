TS – Inter, Candreva con Conte è rinato: il premio ora arriva anche dai tifosi

Da quando sulla panchina dell’Inter è arrivato Antonio Conte, il rendimento di Antonio Candreva e la sua percentuale di attaccamento alla causa nerazzurra sono stati rivoluzionati. A sottolinearlo è Tuttosport che racconta le differenze di protagonismo dell’esterno tra la gestione Spalletti e quella attuale, da riserva di Politano in fascia a padrone indiscusso della corsia destra, soprattutto nei match di cartello.

Nelle rotazioni imposte da Conte, Candreva ricopre sempre e solo un ruolo di spessore. Il tecnico nerazzurro lo conosce dai tempi della Nazionale ed ha scelto di fidarsi ciecamente di lui, venendo ripagato con prestazioni importanti e soprattutto con affidabilità. Ingredienti che hanno restituito al giocatore l’affetto dei suoi tifosi e che lo hanno reso uno dei più acclamati anche sui social, lì dove si reinventa il tempo libero per far fronte alla quarantena causata dal Coronavirus. Un Candreva rinato grazie soprattutto alle mani di Conte, bravo nel plasmarlo in fascia in modo da plasmarlo come miglior esterno della sua gestione interista.

