TS – Inter, Conte e Marotta bloccano i rinnovi: il patto con lo spogliatoio per tornare a vincere

Zero distrazioni in casa Inter, nemmeno quelle legate alle incognite sul futuro. Antonio Conte non vuol sentir parlare di rinnovi tra le fila dei nerazzurri: ha scelto, in linea con la società e sposando anche il pensiero di Marotta, di bloccare tutte le trattative per eventuali prolungamenti di contratto. Il tutto fino al 24 maggio, data che coincide con l’ultima gara di campionato da giocare in casa dell’Atalanta.

La mossa, raccontata da Tuttosport, rievoca alla mente degli appassionati il lavoro certosino di Adriano Galliani che, da amministratore delegato del Milan, negli anni d’oro del club rinviava ogni rumors di mercato nel post stagione per restare concentrati sugli obiettivi. Stessa tattica anche per Antonio Conte e Beppe Marotta, sempre più al centro dell’Inter: annullate tutte le voci di rinnovo per restare lucidi sui traguardi da centrare. Campionato, Europa League e Coppa Italia: la Beneamata è in lotta su tre fronti e non può permettersi nemmeno un minimo passo falso se vuol tornare a sorridere.

