TS – Inter, cosa succede con Vagiannidis dopo l’arrivo di Hakimi

Bloccato dall’Inter oramai da qualche settimana a parametro zero, Georgios Vagiannidis a partire da oggi è diventato un nuovo calciatore nerazzurro. L’esterno destro cresciuto nel Panathinaikos è ancora molto giovane visto che si tratta di un classe 2001 con pochissima esperienza tra l’altro in prima squadra. Con l’arrivo a Milano di Achraf Hakimi e la conferma quasi certa di Antonio Candreva per la prossima stagione, il club sta riflettendo su come gestire al meglio la crescita del greco.

Secondo quanto scritto quest’oggi da Tuttosport, per prima cosa Antonio Conte vorrà valutare da vicino le abilità tecniche del ragazzo che inevitabilmente svolgerà le poche settimane di preparazione in vista del prossimo anno insieme all’intera squadra. Dopodiché, di comune accordo con il club, il tecnico leccese deciderà se trattenerlo per tutta la durata della stagione, oppure se mandarlo in prestito per concedergli minutaggio ed esperienza altrove.

