TS – Inter, due gioielli del Manchester United nel mirino: piacciono Wellens e Garner

Doppia operazione con vista sul futuro per l’Inter che prova a pescare dal Manchester United i prossimi talenti nerazzurri. Come riportato infatti da Tuttosport, la Beneamata sarebbe al lavoro per osservare da vicino sia Charlie Wellens che James Garner. I due giovanissimi, protagonisti con l’Under 18 e l’Under 23 dei Red Devils, sarebbero infatti finiti nel mirino di Marotta ed Ausilio, già in moto per provare a strapparli dal club inglese.

Diciassettenne e legato al Manchester United semplicemente da una borsa di studio ricevuta la scorsa estate, Wellens potrebbe firmare il suo primo contratto da professionista, secondo il quotidiano, proprio con i nerazzurri in caso di lieto fine nell’affare. Più strutturato invece il profilo di Garner (classe 2001) che un anno fa ha esordito in Premier e che vanta quattro presenze in Europa League, di cui tre da titolare. Ha un contratto che lo lega allo United fino al 2022 ed è considerato in patria come l’erede di Paul Scholes. Per questo, e per diversi altri motivi, i nerazzurri avrebbero scelto di seguire i due gioielli dei Red Devils, provando perché no a scommettere sul loro futuro replicando l’affare Pogba, firmato da Marotta in bianconero.

