TS – Inter-Genoa, tre soluzioni per Conte a centrocampo. Ma occhio anche alla suggestione 3-4-3

Non solo la rivelazione Agoume tra le possibili mosse della disperazione per Antonio Conte. L’emergenza a centrocampo per le numerose assenze e per la squalifica di Brozovic costringerà il tecnico nerazzurro agli straordinari con tre possibili scelte per lanciarsi a caccia dell’obiettivo contro il Genoa. Come riportato da Tuttosport, l’allenatore nerazzurro potrà contare su diversi scenari per rinforzare il centrocampo, con il baby francese ancora in dubbio per una partenza da titolare.

Candreva, Agoume o l’avanzamento di Skriniar in mediana: queste le possibili variabili del 3-5-2 di Conte, pronto a studiare le mosse anti Genoa. Ma attenzione anche alla suggestione 3-4-3 avanzata proprio dal quotidiano: Lukaku punta centrale e due tra Lazaro, Esposito e Politano a supporto del gigante belga. Mossa più rischiosa e strada difficilmente percorribile, ma il tecnico nerazzurro le sta pensando tutte per ovviare all’emergenza infortuni. Più probabile una conferma di assetto, con il francesino pronto a conquistare tutti aspettando il debutto da titolare.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!