TS – Inter, in Europa League sai come si fa: Godin, Moses e Young l’hanno già vinta

Rispetto ai tentativi degli scorsi anni, i presupposti per credere in un percorso importante in Europa League da parte dell’Inter ci sono tutti. Per prima cosa, va considerata la qualità della rosa e la presenza di tante alternative in squadra: fattori che, se sommati alle capacità di uno dei migliori allenatori al mondo come Antonio Conte, possono davvero far sperare. Ma non solo, perché oltre ai questi importanti indicatori, vanno tenuti in mente anche altri aspetti.

Come sottolineato da Tuttosport, l’Inter si ritrova per la prima volta in squadra calciatori molto esperti che questa competizione non l’hanno solamente giocata, ma l’hanno pure vinta. A partire da Godin, che questo trofeo lo ha alzato ben due volte con l’Atletico Madrid: prima nella stagione 2011/12, poi in quella 2017/18. E non basta, perché anche Moses – sotto la guida di Rafa Benitez al Chelsea – nell’edizione 2012/13 è riuscito ad aggiungere l’Europa League alla propria bacheca. Passando infine da Ashley Young e la vittoria con il suo Manchester United nella stagione 2016/17, con José Mourinho in panchina.

