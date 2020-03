TS – Inter, in tre per il ruolo di vice Handanovic: Sepe in pole, staccati Musso e Radu

Tris di nomi per il futuro della porta nerazzurra. Come riportato infatti da Tuttosport, sarebbero tre i profili individuati dall’Inter per il ruolo di vice Handanovic. In lista ci sono infatti Ionut Radu, di proprietà della Beneamata e pronto al rientro alla base interista, Juan Musso – protagonista con l’Udinese – e Luigi Sepe, rinato al Parma.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano, tra i tre in vantaggio ci sarebbe il numero uno dei ducali, protagonista di una stagione positiva in Emilia e pronto al grande salto che, per lui, rappresenterebbe un ritorno al passato. Ai tempi del Napoli infatti, Sepe ha già ricoperto il ruolo di secondo, alle spalle proprio di Pepe Reina. Troppo alta, per ora, la valutazione di Musso che l’Udinese non ha intenzione di liberare per meno di 30 milioni. Investimento importante che l’Inter vorrebbe evitare soprattutto per un profilo destinato al ruolo di riserva di Handanovic.

Il numero uno della Beneamata infatti resterà il titolare e rinnoverà a fine anno il suo contratto di un’altra stagione, chiudendo di fatto le possibilità di sbarco in nerazzurro di un suo erede. In ottica Radu invece, il portiere romeno rientrerà a Milano in attesa di una nuova sistemazione che possa garantirgli di giocare e crescere. Tra i tre profili dunque, il nome di Sepe rappresenta la combinazione migliore tra costo, esperienza e ruolo e già nelle prossime settimane l’Inter potrebbe scegliere di accelerare.



