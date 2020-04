TS – Inter, con Lautaro maxi plusvalenza: a bilancio vale ‘solo’ 15 milioni

Nonostante la ferrea intenzione dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang a voler trattenere a tutti i costi Lautaro Martinez almeno per un’altra stagione, non va comunque esclusa la possibilità che possa pur sempre andare al Barcellona. A prescindere da quella che potrebbe essere la formula finale della cessione, il club nerazzurro incasserebbe in ogni caso una maxi plusvalenza. Come ricordato questa mattina da Tuttosport, il cartellino dell’argentino pesa infatti ‘solamente’ 15 milioni sul bilancio nerazzurro.

Se dovesse essere pagata la clausola da 111 milioni di euro da parte del Barcellona, il netto ammonterebbe così a ben 96 milioni di euro nelle casse dell’Inter. In caso di affare con contropartite di mezzo, invece, il club nerazzurro potrebbe addirittura garantirsi una plusvalenza ancor più ampia, facendo leva sulla parte cash versata dai blaugrana più la valutazione dei calciatori all’interno dell’operazione che a quel punto andrebbe sicuramente oltre il tetto i 111 milioni di euro della clausola.

