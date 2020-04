TS – Inter, lavori in corso ad Appiano Gentile: ad inizio stagione pronto l’hotel nerazzurro

Proseguono senza sosta i lavori di ammodernamento del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. A raccontare le novità ci ha pensato Tuttosport che ha descritto infatti il completamento dell’hotel nerazzurro previsto per l’inizio della prossima stagione. Circa 3mila metri quadrati di struttura con camere singole per ogni giocatore. Nonostante i lavori però, in vista della ripresa degli allenamenti i calciatori potranno comunque lavorare rispettando la distanza di sicurezza imposta dalle normative in materia sanitaria.

Per gli allenamenti verranno utilizzati entrambi gli spogliatoi del centro sportivo: quello usato abitualmente dalla prima squadra ed il secondario, destinato alla Primavera. Il tutto in attesa di toccare con mano il nuovo hotel interista, ultimato nei prossimi mesi. In particolare, il restyling permetterà ai nerazzurri di avere a disposizione camere singole per ogni giocatore, insieme ad un ristorante ed agli uffici per la dirigenza. Nuovo look quindi per il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile: nonostante i lavori però l’Inter potrà rispettare tutte le indicazioni sanitarie.

