TS – Inter, l’infermeria si svuota: Gagliardini ed Esposito pronti al rientro, Sensi ancora in attesa

Nerazzurri al lavoro per cancellare gli infortuni e tornare il più presto possibile a disposizione di Antonio Conte per la corsa in Europa League e per rimettere a portata di mano il primo posto in campionato, preda della Juventus ed inseguito anche dalla Lazio. Tuttosport fa il punto della situazione in chiave infortunati, con il poker di interisti ancora alle prese con le terapie per provare ad accelerare i tempi di rientro.

Samir Handanovic continua a lavorare per indossare la maglia da titolare nel match di domenica sera, in casa della Juventus. Osserverà dalla panchina la sfida di Europa League col Ludogorets, con Padelli in campo ancora contro i bulgari. Più lontano invece dal rientro Stefano Sensi che continua il suo lavoro per annullare i problemi derivanti dall’infortunio al piede sinistro rimediato contro il Napoli. Gagliardini ed Esposito invece vedono la panchina: sia il centrocampista che l’attaccante sono vicini al rientro e potrebbero tornare in panchina già contro il Ludogorets, bruciando le tappe. Più probabile un ritorno tra i convocati nel match con la Juventus di domenica, in modo da permettere ad Antonio Conte di riabbracciare alcune delle sue pedine fondamentali per le tre competizioni in cui i nerazzurri sono impegnati.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!