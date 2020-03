TS – Inter, Locatelli può essere un’idea: piace il classe ’98 del Sassuolo

Un nome accostato all’Inter da Beppe Bergomi nel corso di una recente intervista ed un profilo ormai vicino alla piena maturazione, pronto al grande salto. Parliamo di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo accostato ai nerazzurri di Antonio Conte. Secondo Tuttosport infatti il calciatore neroverde potrebbe rivelarsi il protagonista di una trattativa avviata dalla Beneamata già nelle prossime ore.

In pochi ricorderanno che l’ex Milan è un classe 1998: oltre 60 presenze con i rossoneri ed un traguardo, quello delle cento gare giocate in Serie A, sempre più vicino. Questione di minuti per centrare uno dei suoi sogni da calciatore, alimentato anche dall’ottima esperienza vissuta al Sassuolo con il tecnico De Zerbi. Ora Locatelli è finalmente pronto al grande salto e l’Inter sembra monitorarlo da tempo per calcolare investimenti e rischi. Tuttosport lo avvicina ai nerazzurri anche in virtù degli ottimi rapporti con il club neroverde con il quale Zhang ha già lavorato per Politano e Sensi. Di nuovo Milano sulla strada di Locatelli: anche l’ex Milan rientra nella scuderia degli azzurri terribili.

