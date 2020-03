TS – Inter, Marcos Alonso torna di moda: la crisi del mercato può riaprire l’affare

Marcos Alonso la priorità dell’Inter per rinforzare la fascia di Antonio Conte. Con queste parole Tuttosport riaccende la trattativa che lo scorso gennaio ha visto le parti avvicinarsi, prima della fumata nera dettata dalle richieste altissime del club londinese. 35 milioni sul piatto per il cartellino dello spagnolo: una somma nella quale va considerato anche il “risarcimento” inserito dai Blues per Antonio Conte, ex tecnico ed avversario per vie legali.

Il quotidiano racconta di un possibile riavvicinamento in estate, quando i costi verranno notevolmente rivoluzionati e si potrà trattare su basi decisamente più basse rispetto a quelle poste dal Chelsea. Marcos Alonso è stato protagonista con i Blues solo da febbraio e secondo quanto riportato dall’Inghilterra non rientrerebbe nei piani di Lampard che, per la prossima stagione, ha puntato Chilwell e Tagliafico. L’Inter lo segue con attenzione ma ha anche diverse alternative su cui poter contare: da Kurzawa del PSG a Acuna dello Sporting Lisbona fino a Kostic dell’Eintracht Francoforte. Dalla Spagna riavvicinano ai nerazzurri sia Semedo, che potrebbe rientrare nell’affare con il Barcellona per Lautaro, sia Arias dell’Atletico Madrid. La scelta però resta orientata su Marcos Alonso: la trattativa può riaprirsi ed i nerazzurri sperano nel lieto fine.

