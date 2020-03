TS – Inter, niente contropartite per Kumbulla: servono 25 milioni

Sguardo proiettato al futuro per l’Inter che lavora sotto traccia anche in chiave mercato. I nerazzurri sono pronti a fare i conti con i rinforzi ed il restyling difensivo, con Guardiola che in Premier League ha già scelto di concentrare i suoi sforzi sui gioielli interisti. Milan Skriniar da una parte, Alessandro Bastoni dall’altra: tra i due, più probabile che parta il primo, come raccontato da Tuttosport, mentre l’Inter punta Kumbulla.

Il difensore dell’Hellas Verona è uno dei profili più ricercati in Serie A. Il Napoli a gennaio ha già raggiunto l’accordo col club, salvo poi dover incassare il no del giocatore, stuzzicato dai nerazzurri. Sondaggi registrati anche dall’estero: Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco bussano dalla Germania mentre chiedono info anche le due di Manchester, oltre al Chelsea. Per l’Inter potrebbero rientrare nell’affare sia Salcedo che Dimarco, ma il club scaligero ha le idee chiare: niente contropartite per Kumbulla. Valutato 25 milioni, l’albanese non è l’unica opzione in difesa per la Beneamata: spuntano infatti anche Izzo e Vertonghen, con quest’ultimo che si libererà a parametro zero. I nerazzurri lavorano per il futuro, con il centrale dell’Hellas Verona sempre in cima alla lista delle preferenze.

