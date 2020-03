TS – Inter, non c’è fretta tra i pali: Handanovic pronto al rinnovo fino al 2022

Nessun erede di Handanovic in arrivo in casa Inter dal prossimo mercato estivo. Questa la fotografia scattata dall’edizione odierna di Tuttosport che racconta la necessità dei nerazzurri di lanciarsi a caccia di un vice dello sloveno. Il tutto perché il capitano nerazzurro, che a luglio spegnerà 36 candeline, ha scelto di rinnovare il contratto che lo lega con la Beneamata. Un’altra stagione insieme e parola fine che slitta così al 2022, permettendo al club interista di riflettere con calma in merito al suo successore.

Protagonista assoluto anche con l’Inter di Conte, la stagione di Handanovic è stata però segnata da un infortunio complicato che ha tenuto il numero uno sloveno lontano dai campi per diverse settimane. Un problema al mignolo infatti ha minato le certezze della Beneamata, costringendo il capitano interista al forfait a partire dalla trasferta di Udine. Fuori causa anche al derby e contro la Lazio, Handanovic è tornato a disposizione per il big match con la Juventus, perso allo Stadium nell’ultima gara giocata dai nerazzurri in Serie A prima della sospensione del campionato.

Oggi anche il capitano attende aggiornamenti in merito all’evoluzione dello stop e dell’emergenza legata al Coronavirus. Intanto però il numero uno dell’Inter a fine stagione, comunque vadano le cose, prolungherà il suo accordo con la Beneamata. Un’altra stagione insieme e le solite garanzie tra i pali da affidare ai nerazzurri.



