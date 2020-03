TS – Inter, piace Izzo del Torino: Cairo segue Pinamonti, i nerazzurri ci pensano

Intreccio di mercato con il Torino per l’Inter, costantemente alla ricerca di un profilo che possa rinforzare il reparto arretrato della squadra di Antonio Conte. Come riportato infatti da Tuttosport, la Beneamata avrebbe messo gli occhi su Armando Izzo, difensore che in granata non sta vivendo un momento felicissimo e che, per il suo spirito battagliero in campo, sarebbe perfetto per il tecnico interista.

Al Torino piace, e tanto, Andrea Pinamonti. L’attaccante verrà riscattato dall’Genoa per 18 milioni di euro ma l’Inter, per rispettare i patti con il Grifone, lo acquisterà nuovamente a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Riflessioni in corso per i dirigenti della beneamata che potrebbero così scegliere di intavolare una trattativa con i granata, puntando così il dito su Armando Izzo. Il cambio di procuratore, in particolare, potrebbe spingerlo all’addio: Conte si fida di lui ed il difensore ha già incassato il gradimento del tecnico. Tra le tante ipotesi di mercato spunta dunque anche il nome del centrale granata per i nerazzurri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!