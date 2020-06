TS – Inter-Sassuolo, De Zerbi cerca il riscatto. Rivoluzione in difesa, ballottaggio Boga-Defrel in avanti

Non ha preso per niente bene il 4-1 rimediato contro l’Atalanta Roberto De Zerbi la scorsa domenica. Il tecnico neroverde, che ama giocare a viso aperto contro qualsiasi formazione del campionato, questa sera apporterà parecchie modifiche alla sua squadra rispetto alle scelte effettuate nel recupero contro i bergamaschi. In difesa, ad esempio, secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe incredibilmente rivoluzionare il reparto cambiando tutti e 4 gli uomini schierati dall’inizio nella partita precedente.

Spazio dunque Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio, tutti e 4 assenti dal primo minuto contro l’Atalanta. A centrocampo dovrebbe essere riconfermato il titolarissimo Locatelli con Obiang che al suo fianco potrebbe prendere il posto di Bourabia. In avanti quasi riconfermato in blocco l’intero reparto. Unica novità sarà Djuricic alle spalle di Caputo, con Berardi ad agire partendo dalla destra e il ballottaggio aperto sull’altro versante tra Boga e Defrel.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!