TS – Inter, si punta alla (ri)partenza razzo: Conte è l’uomo giusto

Che la stagione di quest’anno sia anomala non lo scopriamo certo oggi; questo stop di 3 mesi ha cambiato pesantemente le carte in tavola e la ripresa, a partire da questo venerdì con la Coppa Italia, potrebbe riservarci molte sorprese. La squadra che può maggiormente approfittare di questa situazione è l’Inter. Infatti, se è vero che ci sono le dovute differenze, questa lunga pausa ha permesso a Conte di riorganizzare le idee a livello tattico e tornare a lavorare fortemente sulla condizione fisica dei giocatori come fosse una preparazione estiva.

Se c’è infatti uno specialista delle partenze razzo, quello è il tecnico pugliese. In questa stessa stagione Conte ha ottenuto nelle prime 10 partite una media punti di 2.2 a partita, molto simile a quella dei campionati vincenti con Juventus (2.3) e Chelsea (2.5). Conte è consapevole che questo momento di difficoltà per tutto il calcio italiano può trasformarsi in un’opportunità importantissima per i colori nerazzurri, e fin da subito ha lavorato sodo insieme al suo staff (Pintus e Coratti) studiando una preparazione ad hoc che potesse tirare fuori il massimo delle potenzialità dai giocatori. Sabato subito ci sarà il primo banco di prova contro il Napoli, partita che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia.

