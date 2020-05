TS – Inter, congelate la trattative coi calciatori per il taglio degli stipendi

Dopo aver incassato lo scorso mese l’okay da parte dei calciatori ad un taglio degli stipendi per i mesi di inattività, ecco che l’Inter torna sui suoi passi e si prende del tempo per riflettere a fondo su una questione particolarmente delicata. La possibilità di tornare in campo nelle prossime settimane metterebbe ovviamente tutto in discussione, in attesa che venga dato il via libera anche alla ripresa degli allenamenti collettivi.

Come ricordato nell’edizione odierna di Tuttosport, nel mese di aprile Samir Handanovic a nome della squadra aveva garantito massima disponibilità per una decurtazione dell’ingaggio. Il club, alla luce degli ultimi risvolti, ha preferito però congelare le trattative e ridiscuterne tra qualche settimana, quando sicuramente sarà stata fatta più chiarezza sullo svolgimento degli eventi. In Italia, nel frattempo, solamente Juventus, Roma, Parma e Cagliari avevano ufficializzato il raggiungimento di un accordo con i rispettivi calciatori.

