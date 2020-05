TS – Inter, tutto pronto ad Appiano per la ripresa: Conte attende l’ufficialità ed insegue i suoi obiettivi

Mentre il calcio italiano prova a ritornare in campo a tappe, dipendendo soprattutto dalle regioni, l’Inter studia la possibile ripartenza, osservando da vicino i suoi protagonisti e tenendo a portata di mano ancora i suoi ultimi obiettivi stagionali. Come evidenziato infatti da Tuttosport, Lukaku ed i suoi compagni sono pronti alla ripresa. Ad Appiano Gentile tutto è stato organizzato nel dettaglio per permettere ai protagonisti di rituffarsi in campo in sicurezza.

Calciatori arruolabili sin da subito grazie anche ai programmi di allenamento diramati da Conte e dal suo staff nei giorni di quarantena. Il tecnico nerazzurro non ha mai mollato la presa in termini di lavoro per tenere i suoi sempre sul pezzo, sperando in una ripartenza che oggi più che mai sembra avvicinarsi in maniera decisa. L’ultimo degli interisti a farsi trovare pronto è Alexis Sanchez che ad inizio settimana concluderà la sua quarantena, iniziata il 21 aprile dopo il suo ritorno in Italia dal Cile. Nerazzurri ai nastri di partenza, aspettando l’ufficialità: Conte scalpita per rivedere i suoi e riscaldarli in vista del rush finale.



