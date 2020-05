TS – Inter, Vagiannidis non rinnoverà: ora l’esterno greco è più vicino

Sono oramai un paio di settimane che è trapelato l’interesse dei nerazzurri per Georgios Vagiannidis, terzino ed esterno di destra classe 2001 in forza al Panathinaikos. Mai come ora però il giocatore è stato così vicino ai nerazzurri; in un intervento alla tv nazionale greca infatti, ieri il tecnico dei biancoverdi Giorgios Donis ha dichiarato che il giocatore non rinnoverà per colpa del congelamento delle trattative necessario per un consolidamento delle finanze del club in un periodo così difficile.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter sarebbe la squadra che si è mossa con più anticipo e con più convinzione sul laterale greco, e questo potrebbe permettere di battere sul tempo la concorrenza agguerrita di club come Barcellona, Manchester City e Borussia Dortmund. Sulla scrivania di Marotta è già pronto un contratto quinquennale con uno stipendio di 500 mila euro annuali a salire; sarà Conte poi a decidere se tenere il ragazzo o girarlo in prestito per fare in modo che conosca il calcio italiano, una volta monitorato in ritiro.

