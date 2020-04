TS – Juventus, Alex Sandro al PSG per Icardi: in fascia assalto ad Emerson Palmieri

Un incastro di tessere che coinvolge Paris Saint-Germain, Juventus e, di riflesso, anche l’Inter. L’edizione odierna di Tuttosport ha tracciato la rotta relativa alle operazioni di mercato disegnate dai bianconeri, tentati dal colpo Icardi realizzabile, in caso di riscatto da parte dei francesi, attraverso il sacrificio di alcuni tra i pezzi pregiati della Vecchia Signora.

Secondo il quotidiano infatti, il PSG potrebbe scegliere di acquistare Icardi dall’Inter versando i 70 milioni nelle casse dei nerazzurri per lanciarsi a caccia dei colpi grossi bianconeri, sacrificando di fatto l’argentino per realizzare anche una plusvalenza. Sulla lista di Leonardo emergono i nomi di Pjanic, Dybala, Douglas Costa ma, in particolare, anche quello di Alex Sandro. In caso di cessione del brasiliano, valutato intorno ai 50 milioni, i bianconeri punterebbero i riflettori su Kurzawa, in uscita a zero dal PSG, o su Emerson Palmieri. L’esterno del Chelsea è finito anche nel mirino dell’Inter ma la Juventus sembrerebbe averlo già designato come futuro erede, o compagno, di Alex Sandro. Tutto dipenderà dalla partenza del brasiliano e dall’affare Icardi: i bianconeri riflettono sul mercato ed i nerazzurri si preparano ad incassare la cessione milionaria dell’argentino.

