TS – Juventus, Mandragora sul piatto per avvicinare Castrovilli: sfida con l’Inter anche per Chiesa

La Juventus prova a farsi avanti, per anticipare la concorrenza delle avversarie ed assicurarsi il colpo di mercato che risponde al nome di Gaetano Castrovilli. Come raccontato da Tuttosport infatti, i bianconeri sarebbero al lavoro per provare a bruciare le tappe regalandosi il gioiello della Fiorentina, già blindato da Commisso pronto a rispondere colpo su colpo alle offerte in arrivo tra le fila della Viola.

Per provare a convincere il patron dei toscani, la Juventus potrebbe mettere sul piatto la carta Rolando Mandragora. Il centrocampista ha già incassato, secondo il quotidiano, l’apprezzamento della Fiorentina e sarebbe tentato dall’idea di vestire i colori della Viola in modo da poter compiere definitivamente il grande salto nel calcio che conta. Colloqui e contatti da parte della Juventus con il club toscano anche per Chiesa, costantemente al centro delle riflessioni dei bianconeri, tallonati dai nerazzurri. La Fiorentina rischia grosso con i suoi gioielli: da una parte la Vecchia Signora, dall’altra le carte false di Conte, pronto a strappare Castrovilli alla concorrenza. Il Derby d’Italia non si ferma mai ma si accende, in particolare, anche sul mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!