TS – Kumbulla, l’Inter si muove: due pedine ed un patto per l’intesa con l’Hellas

Non solo scambi o parametri zero per l’Inter, decisa ad investire soprattutto per il futuro del suo reparto arretrato. Come riportato infatti da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero al lavoro per assicurarsi la firma di Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona, protagonista tra le fila degli scaligeri agli ordini di Juric, è finito anche nel mirino del Chelsea, già pronto a fare follie per acquistarlo.

L’Inter lo segue da tempo ed ha tra le mani le carte per convincere il club alla cessione in nerazzurro. Troppi, soprattutto in ottica nuovo mercato, i 25 milioni chiesti dall’Hellas, con la Beneamata che proverà ad addolcire le richieste degli scaligeri puntando su Dimarco e Salcedo, già in prestito alla corte di Juric. L’Inter potrebbe così girarli al Verona a titolo definitivo, abbassando la cifra necessaria al grande colpo e riflettendo su una trattativa “alla Sensi”, gestita con un prestito con diritto di riscatto che, moralmente, equivale ad un obbligo. Una delle rivelazioni della Serie A costantemente nel mirino dell’Inter: i nerazzurri seguono Kumbulla e studiano le mosse per l’assalto.

