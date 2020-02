TS – La doppia Inter di Conte: Eriksen e Lukaku gli unici a scendere in campo col Ludogorets e allo Stadium

Due volti per la sua Inter e per due sfide dal sapore decisamente opposto. Il Ludogorets giovedì per archiviare una pratica, quella dei sedicesimi di finale di Europa League, in realtà parzialmente chiusa già all’andata. La Juventus invece nel weekend, con lo scudetto ancora ampiamente alla portata e la voglia da parte dell’Inter di accorciare il gap con bianconeri e biancocelesti. Conte ha scelto di provare il tutto per tutto per agguantare l’obiettivo ed anche grazie al lavoro dei suoi massimi dirigenti potrà schierare due formazioni diverse per nove undicesimi, come raccontato da Tuttosport.

In Europa spazio in difesa a D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni, i tre che verosimilmente partiranno indietro nelle gerarchie pre-Juventus, tutti davanti a Padelli che viaggia verso l’ultima da titolare. A centrocampo, Borja Valero in regia con Eriksen e Vecino, supportati da Moses e Biraghi in fascia. In attacco spazio a Sanchez e uno tra Lukaku ed il giovane Primavera Vergani. Per la Juventus invece dovrebbe rientrare Handanovic dietro a Godin, de Vrij e Skriniar. Rientra Brozovic a centrocampo con Barella ed Eriksen, mentre Young e Candreva andranno a rinforzare le fasce. Davanti spazio alla coppia Lukaku-Lautaro per tornare a far sognare l’interno mondo nerazzurro. Il danese ex Tottenham ed il belga gli unici interisti che viaggiano dunque verso i 180′ consecutivi in campo in pochi giorni, questo grazie anche al lavoro dei dirigenti della Beneamata nel mercato di gennaio ed al recupero di alcuni tra gli infortunati. Ampia scelta per Antonio Conte che si gode la sua Inter in lotta su tutti i fronti per tornare a vincere.

