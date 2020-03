TS – La Juventus punta Kane: nerazzurri sullo sfondo

Tuttosport lancia l’indiscrezione: la Juventus segue Kane, ormai fuori dalla Champions League con il Tottenham. La punta inglese, capace di siglare 181 reti in 278 presenze con gli Spurs, aumenterebbe decisamente le potenzialità offensive dei bianconeri, dando un’arma fisica e tecnica in più ai meccanismi avanzati della compagine di Maurizio Sarri.

Inoltre, non bisogna dimenticarsi del fattore CR7: dopo l’arrivo del lusitano nella Torino bianconera, ogni fantasia di mercato è libera di essere messa in moto senza freni. Se l’interesse bianconero per l’ex centravanti del Leicester City dovesse crescere sempre di più, l’Inter rimarrebbe inchiodata sullo sfondo: in passato, infatti, il nome del 10 britannico era orbitato anche attorno al pianeta Inter, alla ricerca di un valido sostituto di Mauro Icardi.

Le cifre dell’operazione che porterebbe Kane in Italia non si distaccano di molto da quelle considerate per l’operazione Paul Pogba: in casa Juventus non pare esserci limite ai sogni, anche quelli turbolenti, sulla scia di un Hurricane.

