TS – La quarantena di Eriksen: isolamento, imprevisti e la sua nuova passione

Vero e proprio isolamento quello imposto a Christian Eriksen. Come raccontato da Tuttosport infatti il centrocampista danese, acquistato dal Tottenham lo scorso gennaio, aveva vissuto la sua prima parte di quarantena quasi da eremita ad Appiano Gentile. Il tutto a causa della sua nuova casa milanese, non ancora pronta, e della chiusura dell’hotel milanese dove alloggiava.

Da quando è tornato in Italia, dopo aver trascorso le due settimane a casa in Danimarca, anche lì lontano dalla famiglia, sembra aver trovato il giusto passatempo per ingannare lo scorrere dei giorni. Passione Lego per Eriksen, dalla costruzione della Batmobile alla Aston Martin. Modellini e mattoncini per il danese dell’Inter, in isolamento alla Pinetina e già pronto al rientro in campo insieme ai suoi compagni, per riconquistare la fiducia di tutti e lasciare finalmente il segno sui colori nerazzurri.

