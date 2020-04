TS – La Serie A si gioca al Centro-Sud: Inter e Milan a Firenze, Roma al centro dei piani

Verso la ripartenza, in attesa di conoscere misure, provvedimenti e sì, anche i tragitti per raggiungere gli stadi. I club della Serie A studiano le mosse per riavviare la propria stagione, ferma dai primi giorni di marzo e costantemente al centro dei pensieri degli addetti ai lavori, anche in tempi di Coronavirus. Come evidenziato da Tuttosport, dai vertici del nostro calcio arriva una delle proposte più convincenti in vista della ripresa: giocare al Centro-Sud per minimizzare il rischio contagio.

E se il presidente del Brescia Cellino si è già detto fortemente contrario a questa ipotesi, l’edizione odierna del quotidiano sportivo torinese ha tracciato i possibili percorsi che vedranno protagoniste le squadre di Serie A. Trasloco delle milanesi nella zona di Firenze, raggiungibile con i treni ad alta velocità. Liguria e Piemonte – quindi le genovesi e le due torinesi, Juventus e Toro – in caso di mancate garanzie in arrivo da Genova saranno pronte a spostarsi alla vicina Toscana. Importante anche il polo emiliano, con la speranza di riuscire ad osservare un calo importante nel numero dei contagi. Spicca su tutte Roma, al centro di un’area importante in termini di stadi e città facilmente raggiungibili dall’aeroporto di Fiumicino, con gli arbitri dislocati a Tivoli.

Sarà importante però conoscere anche la situazione relativa alla Serie B. In vista di una ripresa del campionato cadetto, il numero degli stadi disponibili per la A andrebbe a diminuire drasticamente. I vertici del calcio studiano così la ripresa, con il ministro Spadafora che ha fissato per mercoledì una conference call con Figc, Leghe di A e B, Lega Pro, Aic, arbitri e delegazione del comitato medico scientifico della Figc. Tutti al lavoro per tracciare il nuovo start.



