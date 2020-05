TS – Lautaro-Barcellona: Firpo è la chiave per la chiusura dell’affare?

Ormai sono settimane che la trattativa che vede coinvolte Inter e Barcellona va avanti senza sosta: il futuro di Lautaro Martinez ogni giorno che passa sembra essere sempre più lontano da Milano, ma non per questo i nerazzurri vogliono arrendersi alle condizioni dei catalani. L’Inter ha infatti già comunicato di essere disposta a vendere il giocatore, ma alle sue condizioni; queste prevedono o il pagamento intero della clausola rescissoria di 111 milioni di euro oppure un pagamento di circa 90 milioni con l’inserimento di un giocatore gradito.

Il Barcellona è ben consapevole di non poter versare per intero tutti i soldi della clausola entro il 15 luglio ed è per questo che continuerebbe a ragionare su inserimenti di contropartite per abbassare la parte cash. Fino a questo momento i discorsi hanno coinvolto moltissimi dei giocatori blaugrana, da Arthur a Griezmann, passando per Semedo, Alena, Umititi e Dembelè. I nerazzurri sono però consapevoli delle ipervalutazioni di questi giocatori e non hanno alcuna voglia di abbassare la pretesa della parte cash, come riportato da Tuttosport.

La soluzione potrebbe nascondersi in Junior Firpo, terzino/esterno sinistro classe 1996, in forza al Barcellona dopo aver brillato nella scorsa stagione con la maglia del Betis. Il ragazzo ha qualità indiscusse e un futuro roseo davanti a sé, come testimoniato dai 200 milioni di clausola che il Barcellona ha imposto nel suo contratto. Il suo profilo sarebbe quello perfetto sia dal punto di vista del campo, in quanto andrebbe ad aggiungere qualità sulle fasce, che sono state forse il punto debole più grande dei nerazzurri durante quest’anno, sia dal punto di vista dell’operazione di mercato in quanto sarebbe profilo gradito e con una valutazione non esagerata. Il suo cartellino infatti è valutato non più di 30 milioni e ciò permetterebbe ai nerazzurri di incassare un’importante parte cash.

