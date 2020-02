TS – Lautaro scalpita: contro il “suo” Napoli a San Siro per trascinare l’Inter in finale

Scontate le due giornate di stop dopo il rosso rimediato contro il Cagliari, Lautaro Martinez è pronto ad indossare di nuovo la maglia nerazzurra. Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’argentino avrà la possibilità di riassaporare il campo e gli schemi di Conte già contro il Napoli, in attesa della sfida contro la Lazio che si preannuncia già elettrizzante.

Senza il suo partner preferito, nelle due gare giocate contro Udinese e Milan Romelu Lukaku ha segnato tre gol, gli unici dell’attacco nerazzurro nei 180′ di assenza del Toro. Al fianco del belga si sono alternati Sanchez ed Esposito ma senza esultare, in attesa del ritorno di Lautaro che ha già messo nel mirino sia il Napoli che la Lazio. Due vittorie per l’Inter nelle due giornate saltate per squalifica, una multa ordinata dal club nerazzurro dopo il rosso esplosivo di San Siro e la possibilità di tornare protagonista già questa sera, contro il “suo” Napoli trafitto nel giorno di Santo Stefano del 2018, nel primo dei suoi gol decisivi con la maglia dell’Inter. L’ex Racing già questa sera proverà a trascinare la Beneamata verso la finale di Coppa Italia, non più nei panni del toro scatenato ma nelle vesti di un protagonista deciso a focalizzare tutte le sue attenzioni sugli obiettivi interisti.

