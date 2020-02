TS – Lautaro, servono 150 milioni: tra i possibili sostituti anche Werner e Martial

Sempre più forte il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. I blaugrana non mollano l’attaccante argentino della Beneamata, lodato da Messi solo poche ore fa e con un futuro tutto da scrivere. Stando a quanto riportato oggi da Tuttosport, la valutazione complessiva dell’affare che riguarda il Toro sarebbe vicina ai 150 milioni di euro: discorsi iniziati tra i club, secondo il quotidiano, ed un domani sintetizzato da un grande interrogativo.

Nerazzurri protagonisti non solo in ottica uscite ma anche in vista di possibili entrate per il reparto avanzato. Piacciono Mertens e Giroud, entrambi a parametro zero e già cercati con insistenza dalla Beneamata. In caso di partenza di Lautaro però, l’Inter potrebbe virare anche su alcuni top player protagonisti in Europa. In lista ci sono Aubameyang dell’Arsenal ma anche Martial del Manchester United e Timo Werner del Lipsia. Con loro, anche Griezmann che, eventualmente, potrebbe rientrare nell’affare per l’argentino con il Barcellona. Riflettori puntati sull’attacco interista che tra arrivi e partenze è pronto a cambiar faccia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!