TS – Lazaro vuole solo l’Inter: in estate ad Appiano per convincere Conte

Tappa in Inghilterra prima di rimettersi all’opera a Milano, provando a conquistare tutti alla ricerca del suo posto tra i nerazzurri. Valentino Lazaro è stato l’ultimo calciatore a lasciare Appiano Gentile in prestito ed ha scelto il Newcastle per ripartire, in attesa di ritagliarsi una nuova maglia alla Beneamata. 1,5 milioni per la cessione a titolo temporaneo a 23,5 per il riscatto, ma il giocatore sembrerebbe orientato al rientro a Milano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Lazaro vorrebbe tornare in nerazzurro: questa la priorità dell’esterno che al momento non pensa ad eventuali nuovi addii in estate. Nel caso in cui Conte non dovesse dargli un’altra chance, il quotidiano torinese non descrive problemi in merito ad un’eventuale cessione a titolo definitivo del giocatore viste le sue numerose richieste soprattutto in Bundesliga. Ancora qualche mese per diventare protagonista con il Newcastle, aspettando il rientro e la nuova sfida con l’Inter: questi, nel dettaglio, i programmi di Valentino Lazaro.

