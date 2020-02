TS – L’Inter riposa, aspettando la Lazio. Nuovi esami in programma per Handanovic

Giornata di riposo fissata da Antonio Conte per i nerazzurri dopo il ko in Coppa Italia contro il Napoli. A riferirlo è Tuttosport che evidenzia il day-off dei protagonisti della Beneamata nonostante l’impegno in programma già domenica sera, quando l’Inter sarà in scena all’Olimpico contro la Lazio. Il derby ha contribuito ad un dispendio importante di energie soprattutto nervose, per questo l’allenatore interista ha scelto di concedere una giornata priva di stress ai suoi prima di riprendere la corsa a pieno ritmo.

Riposo gradito soprattutto da parte dei sempre presenti. Lukaku, Brozovic, Barella e Skriniar sono infatti tra i calciatori che hanno saltato meno minuti in stagione ed il tecnico ha optato per la giornata no stress anche per i suoi protagonisti inamovibili. Ad Appiano si sono visti però Handanovic, Gagliardini ed Esposito, arrivati per sottoporsi alle terapie relative ai rispettivi infortuni. Per il portiere nerazzurro inoltre il club ha fissato nuovi esami in relazione al fastidio al mignolo: dal loro esito, ricorda Tuttosport, dipende il tesseramento di Viviano.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!