TS – L’Inter sorprende anche Lautaro: zero sconti per il rinnovo, nonostante il pressing del Barcellona

La morsa dell’Inter in chiave rinnovi ha colpito anche il calciatore nerazzurro più chiacchierato delle ultime settimane in termini di mercato. La scelta della società interista di bloccare le trattative per i prolungamenti o gli adeguamenti di contratto ha per toccato anche Lautaro Martinez che, come racconta Tuttosport, è stato quasi sorpreso dalla rigidità trovata da parte del club quando ha provato ad intavolare discorsi sui lavori per il nuovo accordo.

L’Inter aveva già adeguato lo stipendio all’argentino ed ha scelto di non muovere nulla per non creare differenze con gli altri calciatori nerazzurri. Delle sue possibili distrazioni ne ha parlato anche Conte davanti alla stampa, alla vigilia della sfida con la Sampdoria poi rinviata, spiegando che il Toro è un calciatore serio, è concentrato ed ha ancora margini di miglioramento. Il Barcellona continua a tentarlo ma l’importante, per l’Inter, è restare focalizzati sugli obiettivi stagionali anche nel caso in cui volesse raggiungere Messi in blaugrana a fine stagione. La Beneamata guarda al futuro sì, ma soprattutto al presente: cura maniacale dei dettagli per farsi trovare pronti agli appuntamenti che contano.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!