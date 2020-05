TS – L’Inter spinge per il recupero con la Sampdoria: occhio alla soluzione Coppa Italia

Sono giorni fondamentali per la ripresa della Serie A. Ieri il Consiglio di Lega ha studiato tutte le ipotesi possibili per il calendario da pubblicare per il rientro in campo, ma bisognerà prima attendere l’incontro con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Tra domani – giorno dell’incontro – e venerdì si dovrebbe infatti avere un quadro della situazione molto più chiara.

Come riporta Tuttosport l’Inter starebbe spingendo per riprendere con i recuperi della 25^ giornata, in modo che tutte le squadre possano tornare in campo a parità di partite. I nerazzurri devono infatti disputare la gara interna contro la Sampdoria del 23 febbraio scorso ma c’è anche un’altra possibilità: ricominciare con le semifinali di Coppa Italia per la trasmissione in chiaro dei match. Da una parte gli interessi dei club per motivi di classifica, dall’altra quella della visibilità del nostro campionato: la coppa nazionale o un turno di Serie A completo garantirebbero maggiore audience.



