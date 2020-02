TS – Ludogorets come la Lazio: la mascotte è un’aquila donata da Lotito

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio all’Olimpico nell’ultimo turno di campionato, un po’ di anima biancoceleste l’Inter se la ritroverà di fronte questa sera alla Ludogorets Arena nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Contro la formazione bulgara, vi sarà infatti un’ex laziale molto speciale. Si tratta della mascotte del club, vale a dire un’aquila, proprio come nel caso della Lazio.

Stando a quanto scritto questa mattina da Tuttosport, lo stesso volatile è stato donato alle cosiddette ‘le aquile di Razgrad’ dal presidente biancoceleste Claudio Lotito, contattato dal Ludogorets per avere delle referenze sugli animali. Fortuna, il nome scelto dai tifosi per l’aquila, è così divenuta in poco tempo il simbolo della società, ma anche il segno di un legame ed un rispetto reciproco con la Lazio.

