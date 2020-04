TS – Lukaku senza paura: il belga in prima linea contro il razzismo

Cagliari, purtroppo, è stato solo un infelice inizio. Ricordate? Lukaku sta per battere il rigore del definitivo 1-2, quando dagli spalti iniziano a piovere una miriade di buu razzisti. Il belga calcia di potenza e precisione alla sinistra di Olsen, insaccandolo: lo sguardo minaccioso rivolto alla curva del Cagliari vale più di mille parole. Da quel momento, come sottolineato da Tuttosport in un approfondimento sul belga, Lukaku non ha mai esitato nel combattere la piaga del razzismo.

L’ex punta del Manchester United si è dimostrato tutt’altro che timoroso: ogni gol era un messaggio di sfida a coloro che fanno sfoggio dell’ignoranza, tra ululati e cori a stampo razziale. Dopo quella rete al Cagliari, inoltre, Lukaku aveva sfogato la sua frustrazione in un post su Instagram: “Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione. In quanto calciatori dobbiamo essere uniti e prendere una posizione su questa questione, per far sì che il calcio resti un gioco pulito e divertente per tutti”.