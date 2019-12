TS – Mercato, ora la priorità è De Paul: richiesta alta ma pista sempre percorribile

Tra i due col dubbio spunta la certezza. Rodrigo De Paul, al momento, rappresenta la strada più percorribile per la corsa ai rinforzi a centrocampo. Come riportato da Tuttosport, nonostante i passi in avanti dell’Udinese, i friulani non sono ancora salvi e le richieste del club per l’argentino restano alte. 35 milioni giudicati eccessivi dai nerazzurri che sperano di sbloccare la trattativa con un prestito oneroso con diritto di riscatto, accontentando così sia le pretese dei bianconeri che la necessità di mercato.

Operazioni difficili invece per Vidal e Kulusevski. Il cileno non ha rotto definitivamente con il club ed il Barcellona continua a spegnere i bollenti spiriti dei nerazzurri. 20-25 milioni subito o a giugno: questa la richiesta dei blaugrana, con Marotta che spinge invece per un investimento meno oneroso. Per lo svedese dell’Atalanta, in prestito al Parma, la trattativa resta in salita ma solo in ottica gennaio. I ducali non vogliono liberarlo e la Dea attende i 40 milioni chiesti nelle scorse settimane: probabile l’inserimento di contropartite, con Dimarco in pole. A proposito di uscite, l’agente di Politano ha dato il via alla missione trasferimento: contatti con il Napoli, con Fiorentina ed Atalanta sullo sfondo. Soldi importanti in arrivo dalla sua cessione, sommati agli incassi da Gabigol da spendere per un esterno: il primo nome è quello di Marcos Alonso ma occhio anche a Darmian.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!