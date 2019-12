TS – Messaggi a Conte e sfuriate programmate: per Vidal scatta la “Missione Inter”

E’ una vera e propria “Missione Conte” quella che sta cercando di attuare Arturo Vidal con il suo Barcellona. Come riportato da Tuttosport, il cileno sta tentando di avvicinare in ogni modo l’interesse del suo ex tecnico che lo attende come rinforzo del prossimo gennaio. L’ennesima sfuriata dell’ex bianconero nella giornata di ieri, post esclusione al Clasico, fa parte di un piano mirato a conquistare lo sguardo del suo ex mister. Secondo il quotidiano, Vidal starebbe tempestando di messaggi proprio Antonio Conte, provando anche a rassicurarlo continuamente sui suoi futuri comportamenti in caso di sbarco a Milano.

Missione non semplice quella del cileno, scivolato indietro nelle gerarchie dei blaugrana e pronto a minacciare l’addio ad ogni gara osservata dalla panchina. Non è un caso che l’ex bianconero ‘sbotti’ davanti alla stampa in cerca di minuti ad ogni decisione di Valverde. Sintomo di un piano studiato a tavolino e che attende solo la risposta del Barca, pronto a metterlo in uscita. Il tutto con lo sguardo fiero dell’Inter che attende ogni passo in avanti possibile per l’assalto finale.