TS – Milan, Spalletti ancora in corsa: la rivoluzione può favorirlo

Sempre viva per il Milan l’ipotesi Luciano Spalletti per la panchina. Come raccontato questa mattina da Tuttosport, l’ex tecnico dei nerazzurri sarebbe ancora in corsa per il ruolo di allenatore del Diavolo, nuovamente protagonista di una rivoluzione. Ad ottobre, ricorda il quotidiano torinese, l’ex Roma e Zenit scelse di non rescindere il suo contratto che lo legava alla Beneamata e, per questo motivo, la stretta di mano con il Milan non andò in porto. Un atteggiamento che non è piaciuto a Maldini e Boban ma oggi, con l’ennesima rivoluzione societaria dei rossoneri, può cambiare nuovamente tutto.

In pole position per sedere sulla panchina del Diavolo resta sempre Rangnick, mentre non va scartata l’ipotesi di conferma relativa a Stefano Pioli. Occhio anche al nome di Marcelino, mentre Spalletti prova a farsi spazio per recuperare posizioni tra le gerarchie. L’ex Inter resta un’ipotesi concreta, vista soprattutto la necessità di risalita del Milan.

