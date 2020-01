TS – Moses ad Appiano, ma il giocatore non può allenarsi. Oggi lo sblocco dei problemi burocratici

Victor Moses è ormai da diverso tempo a Milano, pronto a cominciare la sua avventura con la maglia dell’Inter, squadra dove ritroverà quell’Antonio Conte con cui ha disputato le sue migliori stagioni con la maglia del Chelsea. Ieri il giocatore era ad Appiano Gentile per seguire l’allenamento dei nerazzurri, ma, racconta l’edizione odierna di Tuttosport, indossava jeans e giubbotto e non la tuta, dato che non poteva scendere in campo con i suoi nuovi compagni.

Questo a causa di problemi burocratici che impediscono l’ufficializzazione del trasferimento: questi sono resi più complessi dal fatto che l’operazione coinvolge tre club ossia l’Inter, il Chelsea ed il Fenerbache, dov’era in prestito. A mancare è proprio parte della documentazione del club turco, che dovrebbe arrivare in giornata: dopodiché anche l’ultimo ostacolo sarà tolto, ed il nigeriano potrà finalmente riabbracciare Antonio Conte.

