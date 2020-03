TS – Moses resta, Sanchez no: l’Inter fa i conti con i riscatti

Due situazioni opposte che infiammano l’altro mercato dell’Inter, quello meno appariscente ma comunque fondamentale per l’economia della Beneamata. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero al lavoro per decidere il futuro di Alexis Sanchez e Victor Moses, con i due ex Premier che sembrano pronti ad imboccare strade diverse. Il cileno non ha convinto in pieno Antonio Conte e a luglio non verrà riscattato dall’Inter. Ruolo importante lo svolge anche lo stipendio dell’ex Red Devils che guadagna 12 milioni di euro e che sembrerebbe pronto al rientro tra le fila del Manchester United.

Situazione diversa invece quella che riguarda da vicino Victor Moses. L’esterno, come sottolinea il quotidiano torinese, non rientra tra i piani del Chelsea per la prossima stagione. Per questo il club inglese non dovrebbe porre ostacoli in merito alla trattativa con i nerazzurri che sperano di riscattarlo con uno sconto concesso dagli inglesi. Inoltre il contratto del calciatore si estinguerà a giugno 2021: in sintesi, per i Blues l’Inter rappresenta l’unica possibilità di incassare ancora qualcosa dalla cessione dell’esterno prima di perderlo a zero. Tanti indizi che spingono verso l’acquisto dei nerazzurri a titolo definitivo. Moses sì, Sanchez no: questi, per ora, i prestiti risolti dalla Beneamata.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!