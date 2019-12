TS – Nainggolan sempre più lontano dal Cagliari: a fine stagione tornerà all’Inter

Futuro sempre più incerto per Radja Nainggolan. Dopo le parole di ieri del presidente del Cagliari Giulini, anche l’edizione odierna di Tuttosport punta il dito sul domani del centrocampista belga. Il prestito secco con cui il calciatore è sbarcato in Sardegna non lascia dietro di sé ipotesi sulla possibilità di acquisto a titolo definitivo ed il giocatore, a fine anno, tornerà a Milano.

Uno dei problemi più grandi da affrontare per i rossoblù riguarda soprattutto l’ingaggio del classe 1988, arrivato al Cagliari con il mercato estivo agli sgoccioli e sin da subito determinante per l’undici di Maran. Per la sua nuova avventura in Sardegna, il club di Giulini ha deciso di partecipare solo in parte allo stipendio del belga. Troppi per il presidente rossoblù i 4,5 milioni stagionali guadagnati all’Inter. Questo l’ostacolo più grande in ottica futura per il Cagliari che sembra già destinato a salutare il suo Ninja.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!