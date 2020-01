TS – Non solo Chiesa tra le tentazioni viola: l’Inter punta anche Castrovilli

Non c’è solo Federico Chiesa tra le ipotesi viola di mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero al lavoro anche per provare l’assalto a Gaetano Castrovilli, stella della Fiorentina sbocciata già nella prima parte di stagione. Campionato importante quello affrontato fin qui dall’ex Cremonese che ha già attirato su di sé le grandi del calcio italiano e con la Beneamata ancora una volta in lotta con la Juventus per assicurarsi il centrocampista azzurro.

E mentre la Vecchia Signora avrebbe solo chiesto informazioni in merito al giocatore, il quotidiano racconta di un interessamento concreto da parte dell’Inter per il centrocampista. Passi in avanti rispetto alla corte dei bianconeri, con il Napoli anch’esso in corsa ma che si è dimostrato attivo solo attraverso un semplice sondaggio arrivato alla Fiorentina. Classe ’97 e con un futuro tutto da conquistare in Serie A: Gaetano Castrovilli ha ammaliato le big italiane, con il PSG in Francia conquistato dalle sue perle e pronto a far follie per strapparlo, tra le altre, anche all’Inter.

