TS – Nuova suggestione Vidal per l’Inter: il nuovo assalto dopo l’addio di Vecino

Sembrerebbe tutt’altro che scritto il futuro di Arturo Vidal con la maglia del Barcellona. L’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Quique Setién alla guida dei catalani potrebbe aprire un nuovo capitolo legato alla possibile partenza del cileno, con l’Inter sempre pronta ad approfittarne. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, lo stile di gioco guardiolista del nuovo allenatore blaugrana rischia di allontanare l’ex bianconero dai vertici delle gerarchie in mediana.

Un particolare che vi avevamo già raccontato solo pochi giorni fa attraverso una nostra indiscrezione e che oggi trova un’ulteriore conferma. Valverde aveva chiare le caratteristiche da guerriero di Vidal, poco avvezzo al palleggio e fondamentale nel suo essere imprevedibile tra il tiqui taca blaugrana. Con Setién il cileno rischia il sorpasso da parte di Busquets, De Jong, Rakitic e dello stesso Riqui Puig, promosso dalla cantera alla prima squadra. Il tutto in attesa di Arthur, fondamentale per il gioco dei catalani. Con la partenza di Vecino e le entrate giuste in arrivo dall’uruguaiano, l’Inter può preparare un nuovo assalto per Arturo Vidal.

