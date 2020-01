TS – Offerta dell’Inter per Acuña, lo Sporting rifiuta. Kurzawa è l’alternativa per la fascia sinistra

In attesa del rientro di Asamoah, l’Inter è vigile sul mercato non solo per il centrocampo ma anche per la fascia sinistra: secondo l’edizione odierna di Tuttosport infatti, il club nerazzurro avrebbe presentato la prima offerta ufficiale per il laterale sinistro Marcos Acuña. 1 milione di prestito oneroso, 10 per il riscatto: questa la proposta messa sul tavolo dello Sporting Lisbona che ha però declinato.

Il club portoghese non ha intenzione di lasciar andare via il suo calciatore e l’Inter quindi valuta delle alternative: oltre ai nomi già fatti di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, i nerazzurri seguono anche Kurzawa del Paris Saint Germain.

