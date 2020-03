TS – Pinamonti-Vanheusden baby nerazzurri: l’Inter li riacquisterà per rispettare i patti

Due situazioni da districare, prima di decidere il futuro dei pezzi pregiati e rilanciarsi sul mercato. Dopo le operazioni con Genoa e Standard Liegi per Pinamonti e Vanheusden, l’Inter dovrà rispettare il patto stretto con i due club e riacquistare i suoi giovani, in attesa di una collocazione definitiva dettata dal mercato.

A tracciare il disegno dei baby nerazzurri ci ha pensato Tuttosport che ha ricordato le trattative dei nerazzurri, nate per far quadrare il bilancio 2018/2019 con Genoa e Standard Liegi. 20 milioni sul piatto per riacquistare Pinamonti dopo l’obbligo di riscatto dei rossoblù a 18. 15 invece i milioni destinati allo Standard Liegi per il ritorno di Zinho Vanheusden a Milano dopo i 12,6 sborsati dal club belga, arrivato in soccorso dei nerazzurri. Oltre alle operazioni in uscita, l’Inter sarà costretta a fare i conti con due baby affari in entrata, il tutto in attesa di scrivere la parola fine sulle due trattative.

