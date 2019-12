TS – Politano la chiave per arrivare a Ghoulam: Inter a colloquio con il Napoli

Non solo Marcos Alonso e Kurzawa per la corsia mancina. Secondo Tuttosport, gli occhi di Conte e della dirigenza nerazzurra si sarebbero spalancati anche nei confronti di Faouzi Ghoulam. L’esterno del Napoli, in uscita dal club partenopeo, interessa sia al club sia soprattutto al tecnico interista che lo voleva già ai tempi del Chelsea. Per raggiungere un accordo con la società di De Laurentiis potrebbe bastare uno scambio di prestiti con Politano, finito nel mirino del Napoli come rinforzo per la prossima stagione.

Ancora alte le pretese del Chelsea per Marcos Alonso, con i Blues pronti a muoversi sullo stesso livello anche per Emerson Palmieri. Tra le alternative, oltre al promesso sposo Darmian, c’è spazio anche per Kurzawa del PSG: l’esterno non sembra intenzionato a rinnovare con i parigini ed un suo eventuale passaggio in nerazzurro rientrerebbe, a livello economico, nell’affare Icardi. Tante chances in corsia per l’Inter: il nome nuovo è quello di Ghoulam.

