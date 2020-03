TS – PSG o Juventus per Icardi: 85 milioni sul piatto grazie a Marotta

Mauro Icardi tra Paris Saint-Germain e Juventus, con l’Inter pronta ad incassare dalla cessione. Questo lo scenario raccontato questa mattina da Tuttosport che ha disegnato il passaggio di consegne dell’argentino, protagonista a fasi alterne con i francesi e costantemente nel mirino dei bianconeri.

Come raccontato dal quotidiano infatti, PSG e Juventus potrebbero accordarsi per una maxi operazione: riscatto dall’Inter per i francesi e cessione ai bianconeri, con i nerazzurri ad osservare gli scenari. Beppe Marotta ha infatti inserito una clausola nell’affare che farebbe schizzare i milioni incassati da 70 ad 85, una sorta di bonus che l’ad ha scelto di considerare nel caso in cui l’attaccante dovesse arrivare in Serie A da avversario dei nerazzurri. Una mossa che permetterebbe all’Inter di registrare una super plusvalenza e che si sposa con le grandi strategie raccontate fin qui da Marotta, assoluto protagonista del mondo interista.

