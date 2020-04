TS – Quique Setièn: “Non sceglierei mai tra Neymar e Lautaro, ovviamente li vorrei entrambi”

Se è vero che l’affare Lautaro-Barca va avanti già da qualche mese è altrettanto vero che a tal proposito mancavano ancora delle dichiarazioni ufficiali da parte dell’allenatore Quique Setièn. Queste sono arrivate puntualmente nella giornata di ieri con il tecnico blaugrana che non ha certo evitato di elogiare l’attaccante argentino, come riportato dal giornale spagnolo Sport. Queste le sue parole alla radio CadenaSer: “Neymar è un grandissimo giocatore, e ovviamente mi farebbe piacere avere i migliori giocatori. Scegliere tra lui e Lautaro? Non potrei mai, sono tutti e due fantastici e sarebbe bello poterli allenare entrambi, anche se in un momento di preoccupazione come questo è difficile pensare al futuro“.

Parole di apprezzamento senza mezzi termini quelle dell’allenatore che si è definitivamente allineato a tutto il mondo blaugrana e ai suoi esponenti, da Bartomeu a Messi, che da settimane parlano di Lautaro come un obiettivo concreto e possibile nuovo acquisto. Sul fronte nerazzurro però si resiste fermamente, le condizioni sono state chiare fin dal primo momento: c’è una clausola di 111 milioni da pagare per intero se si vuole strappare l’argentino. Il Barca in questo momento potrebbe avere problemi di liquidità che non permetterebbero un pagamento sull’unghia di tutta la clausola, e allora tentano di proporre un’offerta dal valore di 130-150 milioni pagabili in più anni magari con l’inserimento di alcune contropartite gradite ai nerazzurri.



