TS – Rinnovo da bandiera per Handanovic: nel mirino le 450 presenze con l’Inter

Un nuovo accordo con l’Inter ed una vita ancor più lunga tra i pali della Beneamata. Come raccontato da Tuttosport, Samir Handanovic si prepara a firmare il nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2022. Altri due anni a Milano per il portiere sloveno, capitano della banda interista recentemente ai box per un fastidioso infortunio al mignolo.

In porta con i nerazzurri fino a 38 anni, Handanovic concluderà la sua parentesi interista esattamente dopo 10 anni dal suo arrivo tra le fila della Beneamata e con un traguardo da avvicinare il più possibile nelle prossime due stagioni, ovvero quota 450 presenze con i colori interisti. Acquistato nel luglio del 2012, prelevato dall’Udinese, il numero uno sloveno ha totalizzato fin qui 324 presenze con la maglia dell’Inter. Due stagioni intere da giocare ed un terzo del campionato attuale da completare per l’ex bianconero, protagonista della squadra di Conte e lodato da compagni ed anche avversari. Un nuovo traguardo da avvicinare ed una missione impossibile da battere per Samir Handanovic, bandiera dell’Inter fino al 2022.

